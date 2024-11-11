Ayhan Bora Kaplan Suç Örgütüne Yönelik Davada Duruşma Ertelendi

ANKARA'da 'Ayhan Bora Kaplan' suç örgütüne yönelik 17'si tutuklu, 61 sanığın yargılandığı davada, reddihakim talebinin reddine yapılan itiraz sonucunun beklenmesi nedeniyle duruşma 18 Kasım'a ertelendi.

Ankara 32'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmada, sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu. Mahkeme başkanı Mehmet Güven, tutuklu sanıklar Bora Kaplan ve Barış Kurt'un duruşma salonunda bulunan avukatlarının değiştiğini gördükten sonra duruşmada 3 avukat sınırı olduğunu, bu nedenle dosyada bulunan 1 avukatın çekilmesi gerektiğini belirtti. Sanık avukatları, Ceza Muhakemesi Kanunu'na uygun olarak duruşmada sadece 3 avukatın hazır bulunduğunu, dosyada ismi geçen avukatların bu sayıyı geçmemek şartıyla duruşmaya katılabileceklerini belirterek itiraz etti. Bu durum üzerine kısa karar kuran mahkeme, müdafilerin duruşmaya kabulüne karar verdi.

Mahkeme Başkanı Güven, önceki celselerde avukatların reddihakim talebinin 33'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nin reddettiği bilgisini paylaşarak, bu karara itiraz edilebileceğini söyledi. Bunun üzerine Bora Kaplan'ın avukatı Umut Köroğlu söz alarak, "Hakimin reddine yönelik dilekçemizdeki taleplerimizi tekrar ediyoruz. Dilekçede yazılı sebeplerle hakimin çekilmesini istiyoruz. Davayı uzatmak gibi bir niyetimiz yok" dedi.

Tutuklu sanık Bora Kaplan da karara itiraz ettiğini belirterek, mahkeme başkanının adaletli davrandığını düşünmediğini söyledi.

SANIKLARIN MEVCUT HALLERİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Beyanların ardından mahkeme başkanı, Cumhuriyet savcısına söz verdi. Savcı, 33'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nin reddihakim talebinin reddedilmesi kararına yapılan itiraz süresinin dolmadığını ve kararın kesinleşmediğini belirterek, karar kesinleşinceye kadar yargılamanın durmasını, tutuklu ve tutuksuz sanıkların mevcut hallerinin devamına, yakalamalı sanıkların haklarındaki yakalamanın beklenilmesine, duruşmanın uygun görülecek tarihe bırakılmasına karar verilmesini istedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, reddihakim talebinin kesinleşme kararının beklenmesine, tutuklu ve tutuksuz sanıkların mevcut hallerinin devamına, haklarında yakalama kararı olan sanıkların ise infazının beklenmesine, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma hazırlamalarına yönelik sanık ve avukatların süre verilmesine hükmetti. Duruşma, 18 Kasım'a ertelendi.

İDDİANAME

İddianameye göre soruşturma, 7 Eylül 2023'te Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gelerek Kaplan ve suç örgütü üyelerinden şikayetçi olan müşteki Erkan D.'nin beyanları üzerine açıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, 12 kişi müşteki, 61 kişi de sanık sıfatıyla yer aldı. Suç örgütünün kurucusu ve yöneticisinin sanık Bora Kaplan, diğer yöneticilerinin ise sanıklar Fethi Koyuncu, Mutlu Ayaş, Yusuf İzzet Savaş, Kanber Keskin ve Serdar Sertçelik olduğu bildirildi.

İddianamede, suç örgütünün Bora Kaplan'ın talimatı ve bilgisi doğrultusunda, farklı tarihlerde Mahfuz Tatar ve Semih Arslan'ın öldürülmesi, müştekiler Altan T., Murat Y., Serhat T. ve Serdar H.'nin silahla yaralanması, müşteki Erkan D.'nin 2 gün boyunca alıkonularak işkence edilmesi, müşteki Mehmet Taha E.'nin sahibi olduğu işletmelerin zorla alınması, müşteki Muhammed S.'nin 2 otomobilinin gasbedilmesi ve zorla çek yazdırılması ile müşteki Emirhan B.'nin darbedilmesi olaylarını gerçekleştirdiği belirtildi.