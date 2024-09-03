Ayhan Bora Kaplan soruşturmasını yürüten polislerin yargılandığı davada yeni karar

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasına ilişkin "gizli tanık" davasında son duruşma bugün görüldü. 7'si tutuklu 11 sanığın yargılandığı davada, tutuklu 7 sanığın tahliyesine karar verildi.

Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davasının "M7" kod adlı gizli tanığı Serdar Sertçelik'in iddialarından hareketle soruşturma aşamasında görev alan dönemin Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi'ndeki birtakım amirlere yönelik açılan "Gizli Tanık" davası dün Ankara 13. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam etti.

Serdar Sertçelik

ADLİ KONTROL KARARI VERİLDİ

7'si tutuklu 11 sanığın yargılandığı davada mahkeme, Serdar Sertçelik'in Macaristandaki tutukluluk halinin sürmesi nedeniyle tutuklu 7 sanığın tahliyesine karar verdi. Bu kararla dosyada tutuklu sanık kalmadı. Tahliye edilen sanıklar hakkında yurt dışı adli kontrol kararı verildi.

SUÇ ÖRGÜTÜNE İLİŞKİN DAVANIN DURUŞMASI 9 EYLÜL'DE

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin 20'si tutuklu 61 kişinin Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesindeki davasının duruşması ise Sincan Cezaevi'nde 9 Eylül'de görülecek. Bir önceki duruşmada ara kararını açıklayan mahkeme Arif Buğra Meşe ile Furkan Anıl Bahar'ın yurt dışı çıkış yasağı adli kontrol tedbirleriyle tahliyesine karar verirken 18 sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetmişti.