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Ayhan Bora Kaplan soruşturmasını yürüten polislerin yargılandığı davada yeni karar

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Ayhan Bora Kaplan suç örgütüyle bağlantılı 'gizli tanık' davasında gizli tanık Serdar Sertçelik'in Macaristan'daki tutukluluk halinin sürmesi dolayısıyla, tutuklu 7 sanığın tahliyesine karar verildi. Böylece, aralarında emniyet mensuplarının da bulunduğu 7'si tutuklu 11 sanığın yargılandığı dosyada tutuklu sanık kalmadı.

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasına ilişkin "gizli tanık" davasında son duruşma bugün görüldü. 7'si tutuklu 11 sanığın yargılandığı davada, tutuklu 7 sanığın tahliyesine karar verildi.

Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davasının "M7" kod adlı gizli tanığı Serdar Sertçelik'in iddialarından hareketle soruşturma aşamasında görev alan dönemin Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi'ndeki birtakım amirlere yönelik açılan "Gizli Tanık" davası dün Ankara 13. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam etti.

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında yeni gelişme! Gizli tanık davasında tüm sanıklar tahliye edildiSerdar Sertçelik

ADLİ KONTROL KARARI VERİLDİ

7'si tutuklu 11 sanığın yargılandığı davada mahkeme, Serdar Sertçelik'in Macaristandaki tutukluluk halinin sürmesi nedeniyle tutuklu 7 sanığın tahliyesine karar verdi. Bu kararla dosyada tutuklu sanık kalmadı. Tahliye edilen sanıklar hakkında yurt dışı adli kontrol kararı verildi.

SUÇ ÖRGÜTÜNE İLİŞKİN DAVANIN DURUŞMASI 9 EYLÜL'DE

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin 20'si tutuklu 61 kişinin Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesindeki davasının duruşması ise Sincan Cezaevi'nde 9 Eylül'de görülecek. Bir önceki duruşmada ara kararını açıklayan mahkeme Arif Buğra Meşe ile Furkan Anıl Bahar'ın yurt dışı çıkış yasağı adli kontrol tedbirleriyle tahliyesine karar verirken 18 sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetmişti.

Haberler.com / Ayça Elal - Güncel

Ayhan Bora Kaplan Serdar Sertçelik Macaristan Güncel

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Yorumlar (6)

ZİYA BAŞKAN:

dışarıda güvende değiliz bari millete alın içeri de en azından belki orada güvende hissederiz kendimizi

97
1
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Vll. Murat:

tek suçlu vatandaş

83
1
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Özcan Özcan:

BU HABERİ GÖRÜNCE GÖZÜMÜN ÖNÜNE KEL VE SEVİMSİZ BİRİSİNİN SURATI GELDİ.

30
0
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Halil Arslan:

peki bu davada suçlu kim

26
1
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Cem Bozkurt:

Hep bunlarda jet hızıyla tahliye nedense...

18
0
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Hikmet Bal:

bu davada tek suçlu medya galiba bir ay manşet attılar çete çökertildi diye

1
0
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