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Ayhan Bora Kaplan davasında nihai karar belli oldu

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Ankara'da suç örgütü lideri olduğu ileri sürülen Ayhan Bora Kaplan ile örgüt üyesi 17'si tutuklu 61 sanığın yargılandığı davada nihai karar açıklandı. Mahkeme Kaplan'a toplam 68 yıl hapis cezası verdi ve tutukluluğunun devamına karar verildi. 61 sanıklı davada Barış Kurt ve diğer bazı sanıklar beraat etti. Sanıklardan Ersoy Yahya'nın da yurt dışına çıkış yasağıyla tahliyesine karar verildi.

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin 61 sanığın yargılandığı davaya bugün devam edildi. 61 sanıklı davada mahkeme başkanı kararını açıkladı.

KAPLAN'IN TUTUKLULUĞU DEVAM EDECEK

Bora Kaplan'a suç örgütü yöneticiliği suçundan toplam 68 yıl hapis cezası verilirken, tutukluluğunun devamına karar verildi. Barış Kurt ve diğer bazı sanıklar beraat ederken sanıklardan Ersoy Yahya'nın da yurt dışına çıkış yasağıyla tahliyesine karar verildi.

SANIK VE AVUKATLARIN SAVUNMALARI TAMAMLANDI

Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen dünkü duruşmaya, sanıklar ve taraf avukatları katılmıştı. Mütalaaya karşı sanık avukatlarının beyanlarıyla devam edilen duruşmada söz alan tutuklu sanık Ayhan Bora Kaplan'ın avukatı Tarık Teoman, Bora Kaplan'ın örgüt yöneticisi olmadığını ve Türk Ceza Kanunu'na göre dosyada iddia edildiği gibi bir örgütün bulunmadığını savunmuştu. Müvekkili hakkında iddianamede ve mütalaada yer alan "örgüt suçu"nun düşürülmesini isteyen Teoman, Kaplan'ın sadece kendi kurduğu mekanları işlettiğini ve kimsenin mekanına çökmediğini iddia etmişti.

Avukat Teoman, Mahfuz Tatar cinayeti ve Semih Arslan'ın ölümüyle ilgili Kaplan'ın üzerine atılı suçların, FETÖ firarisi Ahmet Dönmez'in iddiaları üzerine hazırlandığını öne sürmüştü. Müşteki Erkan Doğan'ın dişlerinin söküldüğü iddiasının bir kurgudan ibaret olduğunu ileri süren avukat, Kaplan'ın üzerine atılı suçları işlemediğini savunarak, müvekkilinin beraatini talep etmişti.

Mahkeme Başkanı, esas hakkındaki mütalaaya karşı sanıkların ve avukatlarının savunmalarının tamamlandığını belirtmişti. Mahkeme heyeti, sanıklar Yusuf İzzet Savaş ve Burak Kapucu'nun avukatlarının ek süre taleplerini, bu aşamada yargılamayı uzatmaya dönük olduğu gerekçesiyle reddetmişti.

Ayhan Bora Kaplan davasında nihai karar belli oldu
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (15)

Haber YorumlarıEmir Güler:

SENEYE AFTAN YARARLANIR ÇIKAR DÜZEN BÖYLE İŞLİYOR

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Haber YorumlarıEvren Erol:

Bari ödül verseydiniz 10 yıl çok az yatarı zaten 2 yıl 3-5 ay içinde çıkar dışarı yazıklar olsun böyle adalete

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Haber YorumlarıJokerAllame:

10 yıl ? bu kadar uzun olmadı mı (!)

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Haber YorumlarıCan Reno:

adamın gunahını almısız :))

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Haber YorumlarıBükücü:

Türkiye'deki Adaletin özeti: Ben yapsam bu suçları 10 kere müebbet yerim! Bunun arkası sağlammış o yüzden buna 10 yıl verelim. Demiş hakim

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Haber YorumlarıKardelen:

seneye afdan cikar

Yorum Beğen27
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Haber YorumlarıHüseyin Öcal:

Ben gene diyorum adalet bu ülkede biteli çok oldu. Dün Cumhurbaskanını konusmada elestirdi diye, Filistin'i savundu diye 9 kisi tutuklanır ama böyle tipler aftan yararlanıp cikar. Siyaset girdi abi bu işe bunun dısındaki hic bir seyi ciddiye almam. 10 senenin yatarı ne ki 4 5 yıl ya yatar ya yatmaz. Tebrik ediyorum bu adaleti bir kere daha bravo. Neyse zaman cabuk geciyor 2.yilları bitti kaldı 3 yılı. O zaman görecez. Adaletin mülkün temeli yazısını da mümkünse kaldırın

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Haber Yorumlarıgunay yanug:

ödül gibi ceza

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Haber Yorumlarıhakan aslan:

10 yıl mı? yatarı 2-3 sene

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Haber YorumlarıOğuz Arslan:

Çok olmuş

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