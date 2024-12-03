Ayhan Bora Kaplan davasında nihai karar belli oldu

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin 61 sanığın yargılandığı davaya bugün devam edildi. 61 sanıklı davada mahkeme başkanı kararını açıkladı.

KAPLAN'IN TUTUKLULUĞU DEVAM EDECEK

Bora Kaplan'a suç örgütü yöneticiliği suçundan toplam 68 yıl hapis cezası verilirken, tutukluluğunun devamına karar verildi. Barış Kurt ve diğer bazı sanıklar beraat ederken sanıklardan Ersoy Yahya'nın da yurt dışına çıkış yasağıyla tahliyesine karar verildi.

SANIK VE AVUKATLARIN SAVUNMALARI TAMAMLANDI

Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen dünkü duruşmaya, sanıklar ve taraf avukatları katılmıştı. Mütalaaya karşı sanık avukatlarının beyanlarıyla devam edilen duruşmada söz alan tutuklu sanık Ayhan Bora Kaplan'ın avukatı Tarık Teoman, Bora Kaplan'ın örgüt yöneticisi olmadığını ve Türk Ceza Kanunu'na göre dosyada iddia edildiği gibi bir örgütün bulunmadığını savunmuştu. Müvekkili hakkında iddianamede ve mütalaada yer alan "örgüt suçu"nun düşürülmesini isteyen Teoman, Kaplan'ın sadece kendi kurduğu mekanları işlettiğini ve kimsenin mekanına çökmediğini iddia etmişti.

Avukat Teoman, Mahfuz Tatar cinayeti ve Semih Arslan'ın ölümüyle ilgili Kaplan'ın üzerine atılı suçların, FETÖ firarisi Ahmet Dönmez'in iddiaları üzerine hazırlandığını öne sürmüştü. Müşteki Erkan Doğan'ın dişlerinin söküldüğü iddiasının bir kurgudan ibaret olduğunu ileri süren avukat, Kaplan'ın üzerine atılı suçları işlemediğini savunarak, müvekkilinin beraatini talep etmişti.

Mahkeme Başkanı, esas hakkındaki mütalaaya karşı sanıkların ve avukatlarının savunmalarının tamamlandığını belirtmişti. Mahkeme heyeti, sanıklar Yusuf İzzet Savaş ve Burak Kapucu'nun avukatlarının ek süre taleplerini, bu aşamada yargılamayı uzatmaya dönük olduğu gerekçesiyle reddetmişti.