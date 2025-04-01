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Aygırdibi Şelalesi Bayramda Ziyaretçi Akınına Uğradı

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Konya'nın Bozkır ilçesindeki Aygırdibi Şelalesi, Ramazan Bayramı'nda piknikçilerin ilgisini çekti. Aileleriyle birlikte bölgeye gelen ziyaretçiler, doğanın tadını çıkararak keyifli bir gün geçirdi.

Aygırdibi Şelalesi bayramda piknikçilerin akınına uğradı

KONYA - Konya'nın Bozkır ilçesine bağlı Karacahisar Mahallesi'nde bulunan Aygırdibi Şelalesi ve mesire alanı bayramda ziyaretçi akınına uğradı.

Bozkır ilçesinin ortasından geçen Çarşamba Çayı'nın kaynağı olan Aygırdibi Şelalesi Ramazan Bayramı'nda ziyaretçi akınına uğradı. Gencinden yaşlısına birçok vatandaş ailesiyle birlikte otomobilleriyle ilçe merkezine 13 kilometre olan bölgeye gelerek piknik yaptı. Aygırdibi Şelalesi'nde buz gibi suyun ve temiz havanın keyfini çıkaran piknikçiler ve doğaseverler her yıl buraya geldiklerini söylediler. Ailesiyle birlikte pikniğe gelen İbrahim Biçer ise Kurban Bayramlarında mesire alanının daha yoğun olduğunu ve olumsuz hava şartlarına rağmen vatandaşların buraya geldiklerini söyledi.

Aygırdibi Şelalesi Bayramda Ziyaretçi Akınına Uğradı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET AKİF ORHAN - Güncel
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