Ayetullah Hamaney'den ABD'ye Tepki: Tacizlere Boyun Eğmeyeceğiz

(ANKARA) - İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, yanan ABD bayrağı görseliyle paylaştığı açıklamasında, "Biz kimseye zarar vermedik. Hiçbir koşulda hiç kimseden taciz kabul etmeyeceğiz. ve kimsenin tacizine boyun eğmeyiz" dedi.

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'den saldırı sonrası ilk açıklama geldi. Hamaney, yanan ABD bayrağı görseliyle paylaştığı açıklamasında, "Biz kimseye zarar vermedik. Hiçbir koşulda hiç kimseden taciz kabul etmeyeceğiz. ve kimsenin tacizine boyun eğmeyiz. İşte İran milleti budur!" dedi.