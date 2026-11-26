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Belçika'da mahkeme, kanser tedavisi gören Filistinli doktor Muhammed Ayeş'in eşi ve 4 çocuğunun Gazze Şeridi'nden tahliye edilmesi için Belçika devletine karşı açtığı davada talebi reddetti.

Resmi haber ajansı Belga'nın haberine göre, Brüksel Asliye Mahkemesi, Belçika'da "mülteci" statüsüne sahip Ayeş'in ailesinin Gazze'den tahliye edilmesine ilişkin başvurusunu karara bağladı.

Mahkeme, Gazze'deki insani durum, ailenin ayrı kalması ve Ayeş'in endişe verici sağlık durumu nedeniyle başvurunun aciliyetini kabul etmekle birlikte Belçika devletinin herhangi bir kusurunun bulunmadığına hükmetti.

Kararda, Belçika devletinin, Ayeş'in aile üyelerine aile birleşimi kapsamında vize vererek Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (AİHS) aile hayatına saygı hakkını güvence altına alan 8. maddesine uygun hareket ettiği belirtildi.

Kararda, Belçika devletinin söz konusu vizeye sahip kişilerin, Gazze'den tahliyesini organize etmek veya tahliyelerini kolaylaştırmak için üçüncü ülkeler nezdinde diplomatik girişimlerde bulunmakla yükümlü olmadığı kaydedildi.

Mahkeme kararında, "Gazze'deki mevcut durum ve bölgede bulunan davacıların durumu ne kadar vahim olursa olsun Belçika devleti, ne bu durumdan ne de sınırların kapatılmasından sorumludur." ifadesine yer verildi.

Belçika hükümetinde Gazze'den tahliyelere ilişkin anlaşmazlık

Gazze Şeridi'nde cerrah olarak görev yapan Ayeş, Kasım 2025'te Belçika'ya gelmiş, 23 Mart 2026'da "mülteci" statüsü almıştı.

Aile üyelerine 31 Temmuz'da aile birleşimi kapsamında vize verilen Ayeş'in eşi ve 2'si reşit olmayan 4 çocuğu Gazze'den ayrılamamıştı.

Agresif ve ilerleyen kanser türüyle mücadele eden Ayeş, uzun süredir ayrı olduğu ailesinin tahliyesi için Belçika devletinin harekete geçmesini talep ederek, mahkemeye başvurmuştu.

Belçika'da federal hükümet ortakları, Gazze'den tahliyelerin yeniden başlatılması konusunda anlaşmazlık yaşıyor.

Dışişleri Bakanı Maxime Prevot tahliyelerin yeniden başlatılmasını savunurken, Göç ve İltica Bakanı Anneleen Van Bossuyt, özellikle öğrencilerin tahliyesinin yeni iltica ve aile birleşimi başvurularına yol açabileceğini ve diğer çatışma bölgeleri için emsal oluşturabileceğini ileri sürüyor.

Kaynak: AA