Aydos Dergisi'nin Serüveni ve Genç Edebiyatçılar Üzerindeki Etkisi

Kültür sanat ve edebiyat dergisi "Aydos"un ele alındığı "Dost Bir Dergi: Aydos" programı, Mavera Eğitim ve Sağlık Vakfında gerçekleştirildi.

"Çarşamba Sohbetleri" kapsamında yapılan söyleşide, eylül ayında 39. kez okurlarıyla buluşan derginin genel yayın yönetmeni, şair ve yazar Sıddık Ertaş ile yayın kurulu üyesi Ulaş Konuk derginin serüvenini anlattı.

Sıddık Ertaş, İstanbul'a 19 yaşında geldiğini ve Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde eğitim görmeye başladığını belirterek, "İstanbul'a gelince Sultanbeyli'ye yerleşmiştim. Zaman içinde ailem de buraya geldi. 1989 yılında Sultanbeyli'ye yerleştiğimde burası tam olarak bir köydü. Okuldaki arkadaşlarım benim Sultanbeyli'den geldiğimi ayaklarımdaki çamurdan anlarlardı. Zamanla Sultanbeyli büyüdü ve söz konusu büyüme sadece bir ilçenin fiziksel değil kültürel olarak da değişimini anlatmaktaydı." dedi.

"Aydos" dergisinden önce farklı dergilerde görev aldığını belirten Ertaş, "Yazmaya 'Düş Çınarı', 'Kardelen' ve 'Birnokta' dergilerinde başladım. Bu süreçte Sultanbeyli'nin değişimi bize burada ne yapabiliriz diye düşünmeye itti. 'Aydos Şiir Akşamları', böyle bir ihtiyaçtan doğdu. Bu şiir akşamları daha sonra uluslararası bir boyuta taşındı ve 'İstanbulensis Şiir Festivali'ne dönüştü. Yine bu sırada Sultanbeyli'de edebiyat ve şiir atölyeleri hazırladık. Bütün bunlar dergimizin ortaya çıkmasında önemli noktalar olarak zikredilebilir." ifadelerini kullandı.

"Egosu düşük, kendisini değil, ürettiği metinleri yüksek olan gençlere ihtiyacımız var"

Ertaş, Aydos'un başlangıçta atölyeye katılan öğrencilere hizmet veren bir anlama sahip olduğunu vurgulayarak, şunları aktardı:

"Dergiler kültürel dönüşümde çok önemli bir rol oynuyor. Sultanbeyli son 30 yıl içinde önemli bir dergi cennetine dönüştü. Aydos da burada önemli bir rol oynamıştı ve başlangıçta gençler için daha sonra da diğer şairlerimiz için önemli bir mecra haline gelmişti. Gençlerimiz önce burada kendileri için bir imkan buldular. Dergimiz zaman içinde usta şairlerin katılımıyla ulusal bir dergi haline geldi. Bugün 39. sayıya ulaştık. Edebiyat dergilerinin güçlü olmasını önemsiyoruz. Edebiyatı sadece estetik değil, etik bir değer olarak görüyoruz. Biz bu toprakların kiracısı değil, bu toprakların kendi sesiyiz. Gençlerimizin de bu toprakların sesi olması en önemli amaçlarımızdandır. Bu bizim ümmete ve bu topraklara borcumuzdur."

Ertaş, günümüzde yazar ve özellikle şairlerin sadece "egolarıyla" var olduğunu vurgulayarak, "Egosu düşük, kendisini değil, ürettiği metinleri yüksek olan gençlere ihtiyacımız var." dedi.

"Aydos, omuz verilmeyi fazlasıyla hak eden bir dergidir"

Aydos Dergisi Yayın Kurulu Üyesi, şair ve yazar Ulaş Konuk ise edebiyatla ilgilenmeye erken yaşlarda başladığını belirterek, "Yazmaya olan hevesimle birlikte önemli dergileri de takip ediyordum. Bu dergilerdeki abilerimiz bizler için ulaşılmaz bir noktadaydı. Edebiyat ve şiirle olan ilişkim de Sultanbeyli'ye öğretmen olarak atanmam ve ardından Sıddık Ertaş'la tanışmamla önemli bir ivme kazandı." diye konuştu.

Konuk, dergilerin düşünce hayatı içindeki rolüne de değinen Konuk, "Hem 'İstanbulensis Şiir Festivali'nde hem de Aydos'un yayımlanma sürecinde yer aldım. Dergide hem editoryal hem de metinsel olarak var olmaya çalıştım.Türk dergiciliği son 1,5 asırlık süreçte önemli bir mektep işlevi görmüştür. Dergicilik, gençlerin kendilerini bulmalarında önemli bir imkan sağlamıştır. Bu anlamda dergiler, usta-çırak ilişkisinin devam ettiği bir öğrenme sürecinin önemli bir merkezi olarak hizmet görmüştür. Aydos da bu geleneğin bir temsilcisi olarak faaliyetlerine devam ediyor." değerlendirmelerinde bulundu.

Aydos dergisini özellikle gençler için önemli bir imkan alanı olarak gördüğünü belirten Konuk, şunları aktardı:

"Biz dergimizi başından beri gençler için önemli bir potansiyel olarak gördük. Aydos, bu anlamda, genç nüfusun potansiyelini doğru bir şekilde kullanmaya çalışmaktadır. Sultanbeyli gibi birçok ilçemizin ihyasının ve dönüşümünün böylece olacağını inanıyoruz. Gençlerin şiddetten çok şiirle temas etmeleri bizim için çok kıymetli bir amaçtır. Onları bulundukları yere ve kendilerine faydalı olacak bir şekilde edebiyata kanalize etmeye çalışıyoruz. Faydalı işler yapmaya çalıştık, bundan sonra da bu yolda yürümeye devam edeceğiz. Aydos, omuz verilmeyi fazlasıyla hak eden bir dergidir."

Program soru cevap bölümünün ardından sona erdi.