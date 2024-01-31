Aydınlı simitçinin başkan adaylarına desteği güldürdü

"O'na göre herkes başkan"

AYDIN - Siyasi partilerin belediye başkan adayları, seçim kampanyalarında destekçi kazanmak için kıyasıya mücadele verirken, Aydınlı simitçinin esprili tavrı seçim yarışının stresini hafifletti. "Bu sene başkanım sensin" diyerek her aday ile samimi pozlar veren simitçinin bu esprili tavrı, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

CHP Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Özlem Çerçioğlu ile poz veren ve destek verdiğini açıklayan simitçi, bir kaç gün sonra Cumhur İttifakı Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş'a da aynı yaklaşımı sergiledi.

Başkan Çerçioğlu ve rakibi Savaş'ın paylaştığı görüntülerde yer alan Aydınlı simitçinin söylemleri ise izleyenleri gülümsetti. Belediye başkan adaylarına mavi boncuk dağıtan simitçinin esprili tavrı, seçim kampanyalarının arasında sıra dışı bir hikaye oluşturdu.