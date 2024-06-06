Aydın Valisi Canbolat, Söke Belediye Başkanı Arıkan'ı ziyaret etti
Aydın Valisi Yakup Canbolat, Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan'ı ziyaret ederek belediyenin çalışmaları hakkında bilgi aldı. Arıkan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek şehir yönetimi ve kamu kurumları arasındaki iş birliğinin güçlendiğini belirtti.
Aydın Valisi Yakup Canbolat, Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan'ı ziyaret etti.
Canbolat, Kaymakam Ali Akça'nın da eşlik ettiği ziyarette, belediyenin çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Arıkan, bu tür buluşmaların şehir yönetimi ve kamu kurumları arasındaki iş birliğini güçlendirdiğini kaydetti.