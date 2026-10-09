Aydın Söke'de park halindeki araca yönelik saldırıda 2 şüpheli tutuklandı

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Aydın'ın Söke ilçesinde park halindeki araca el yapımı patlayıcı ile saldırı düzenlenmesine ilişkin gözaltı kararı verilen 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Söke Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Büro Amirliği ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği ekipleri, 3 Ekim'de park halindeki araca el yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırıyla ilgili çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında 3 ikamette yapılan aramalarda, patlayıcı ve yanıcı olduğu değerlendirilen toz madde, 2 eldiven, 2 boş torpil kutusu, pense, 3 uyuşturucu kullanma aparatı, pompalı tüfek, 15 kartuş, muşta ve 3 cep telefonu ele geçirildi.

Olayla ilgili A.B, M.N.S, S.O. ve O.K. yakalanırken, gözaltı kararı verilen İ.S'nin başka bir suçtan cezaevinde bulunduğu tespit edildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.N.S, O.K. ve S.O. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, İ.S. ve A.B'nin ise tutuklanmasına karar verildi.

Kaynak: AA