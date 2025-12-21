Aydın Şehir Hastanesi hasta kabulüne başlıyor

AYDIN'ın Efeler ilçesinde yapımı tamamlanan Aydın Şehir Hastanesi'nin, Fizik Tedavi Ünitesine bağlı bölümlerle hasta kabulüne başlayacağı duyuruldu.

Efeler ilçesinde yapımı tamamlanan Aydın Şehir Hastanesi yarın Fizik Tedavi Ünitesine bağlı bölümlerle hasta kabulüne başlıyor. Aydın İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Türkiye'nin 21'inci, Aydın'ın ise ilk şehir hastanesi olan hastanede ilk aşamada fizik tedavi hizmetleri sunulacağı belirtildi. Hastanede Fizik Tedavi Ünitesi, Fizik Tedavi Poliklinikleri ve Fizik Tedavi Yataklı Servisleri yarın itibarıyla hizmet verecek.

Öte yandan toplam 1300 yatak kapasitesine sahip olan hastanede, ihtiyaç halinde kapasitenin artırılmasının planlandığı belirtilirken, şehir hastanesinin faaliyete geçmesiyle birlikte Aydın'da sağlık hizmetlerinin tek kampüste toplanmasının hedeflendiği bildirildi.