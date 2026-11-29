Aydın Nazilli'de pazardan alınan mantarı yiyen 20 yaşındaki kişi tedavi altına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Nazilli'de pazardan alınan mantarı tükettikten sonra rahatsızlanan 20 yaşındaki kişi, zehirlenme şüphesiyle kaldırıldığı Nazilli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Pınarbaşı Mahallesi'nde yaşayan genç tedavi altına alınırken sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde pazardan alınan mantarı tükettikten sonra rahatsızlanan 20 yaşındaki kişi hastanede tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Pınarbaşı Mahallesi'nde yaşayan Y. A. A., babasının pazardan satın aldığı mantarı yedikten bir süre sonra rahatsızlandı.
Zehirlenme şüphesiyle Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç, tedavi altına alındı.
Y. A. A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA