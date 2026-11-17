Aydın Nazilli'de otomobille motosiklet çarpıştı, dede ve torun yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü dede ile torunu yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu yaralanan dede ile torunu hastaneye kaldırıldı.
T.K. idaresindeki 34 DRC 720 plakalı otomobil, Yeşil Mahalle'de Z.Ü. yönetimindeki 09 RN 305 plakalı motosikletle çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü Z.Ü. ile motosikletteki torunu A.Ö. yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Otomobil sürücüsü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Kaynak: AA