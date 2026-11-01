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Aydın Nazilli'de otomobil evin balkonuna çarptı, araçtakilerden 3 kişi yaralandı

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Aydın Nazilli'de otomobil evin balkonuna çarptı, araçtakilerden 3 kişi yaralandı
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir otomobil, Işıklar Mahallesi'nde yol kenarındaki tek katlı müstakil evin balkonuna çarptı. Araçta sıkışan 3 kişi itfaiye ekiplerince çıkarılarak Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı; yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, bir otomobilin müstakil evin balkonuna çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

M.K. (67) idaresindeki 09 AAN 007 plakalı otomobil, Işıklar Mahallesi'nde yol kenarındaki tek katlı müstakil evin balkonuna çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada araçta sıkışan sürücü M.K. ile yanındaki H.K. ve Ş.K, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarıldı.

Sağlık ekiplerince Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Çarpmanın etkisiyle araçta ve evde hasar oluştu.

Kaynak: AA
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