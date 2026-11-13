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Aydın Nazilli'de mantardan zehirlenen kadın 7 günlük tedaviye rağmen öldü

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Aydın Nazilli'de mantardan zehirlenen kadın 7 günlük tedaviye rağmen öldü
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Aydın Nazilli'de doğadan topladığı mantarı yiyen 45 yaşındaki kadın, 7 gündür tedavi gördüğü hastanede karaciğer yetmezliğinden hayatını kaybetti. Donör arayışına ve doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayan kadın, İsabeyli Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde doğadan topladığı mantarı yedikten sonra zehirlenen Nurcan Alp (45), 7 gündür tedavi gördüğü hastanede karaciğer yetmezliğinden hayatını kaybetti.

Olay, 6 Kasım'da Nazilli ilçesinde meydana geldi. Doğadan topladığı mantarı tüketen Nurcan Alp, bir süre sonra rahatsızlandı. Yakınları tarafından hastaneye götürülen Alp'in, mantar zehirlenmesine bağlı olarak karaciğerinde ağır hasar oluştuğu belirlendi. Karaciğer yetmezliği teşhisi konulan Alp, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Durumunun ağırlaşması üzerine acil karaciğer nakline ihtiyaç duyuldu.

Ailesi ve yakınları, uygun donör bulunabilmesi için vatandaşlara çağrıda bulundu. Çok sayıda kişi donör bulunması için uğraştı. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen Nurcan Alp, günlerdir sürdürdüğü yaşam mücadelesini bugün sabaha karşı kaybetti.

2 çocuk annesi Nurcan Alp'in cenazesi, ikindiden sonra İsabeyli Mahallesi'ndeki Çarşı Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından İsabeyli Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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