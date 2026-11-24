Aydın Nazilli'de 3 araçlık zincirleme kazada yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı. Yeni Sanayi Mahallesi Gıdı Gıdı geçidindeki kazada hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.
M.Ö. idaresindeki 09 RL 679 plakalı hafif ticari araç, A.D. yönetimindeki 09 NS 429 plakalı otomobil ve F.F.P'nin kullandığı 09 R 4377 plakalı otomobil, Yeni Sanayi Mahallesi Gıdı Gıdı geçidinde çarpıştı.
İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan R.Ö. yaralandı. Ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA