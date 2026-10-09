Aydın, Muğla ve Denizli'deki uyuşturucu operasyonunda 111 şüpheliden 11'i tutuklandı

AYDIN merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 111 şüpheliden 11'i tutuklandı.

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Aydın İl Jandarma Komutanlığı ve Narkotik Daire Başkanlığı ekiplerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı. Yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Aydın'ın Çine ilçesi ile Muğla ve Denizli'de belirlenen 63 adrese 5 Ekim'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 111 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda satışa hazır çeşitli miktar ve türlerde uyuşturucu maddelerin yanı sıra 18 cep telefonu, 2 bilgisayar, 2 USB bellek, 3 tabanca, 19 adet 9 milimetre tabanca fişeği, 1 elektronik terazi ve 34 bong aparatı ele geçirildi.

Şüphelilerden 95'ine uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapılırken, 16'sı Çine Adliyesi'ne sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 11'i tutuklandı, 5'i ise adli kontrolle salıverildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı