Haberler

Aydın, Muğla ve Denizli'deki uyuşturucu operasyonunda 111 şüpheliden 11'i tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydın, Muğla ve Denizli'deki uyuşturucu operasyonunda 111 şüpheliden 11'i tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 63 adrese baskın yapıldı ve gözaltına alınan 111 şüpheliden 11'i tutuklandı. Şüphelilerden 95'ine uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapılırken, adliyeye sevk edilen 16 kişiden 5'i adli kontrolle salıverildi.

AYDIN merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 111 şüpheliden 11'i tutuklandı.

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Aydın İl Jandarma Komutanlığı ve Narkotik Daire Başkanlığı ekiplerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı. Yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Aydın'ın Çine ilçesi ile Muğla ve Denizli'de belirlenen 63 adrese 5 Ekim'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 111 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda satışa hazır çeşitli miktar ve türlerde uyuşturucu maddelerin yanı sıra 18 cep telefonu, 2 bilgisayar, 2 USB bellek, 3 tabanca, 19 adet 9 milimetre tabanca fişeği, 1 elektronik terazi ve 34 bong aparatı ele geçirildi.

Şüphelilerden 95'ine uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapılırken, 16'sı Çine Adliyesi'ne sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 11'i tutuklandı, 5'i ise adli kontrolle salıverildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Kuyumcu soygununda inanılmaz son! Polis gidince gerçek ortaya çıktı

Kuyumcunun duvarını deldiler! Soygundan sonra beklenmedik ölüm
Nazan Öncel telefonunda temizliğe başladı: Seni de sildim, seni de

Nazan Öncel ipleri kopardı: Seni de sildim, seni de...
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Celal Adan'dan fon krizine sert çıkış: Şerefsizdir, namussuzdur

Fon tartışmasına Celal Adan da dahil oldu: Sözleri çok sert

Bir istifa daha! MHK'daki kriz VAR odasına sıçradı

Bir istifa daha! MHK'daki kriz VAR odasına sıçradı
Dilek İmamoğlu'nun yeğeni hakim karşısında! Savcı 1.8 milyonu sordu

Dilek İmamoğlu'nun yeğeni hakim karşısında! Savcı milyonları sordu
Atilla Taş'ın kızı hayatını kaybetti

Atilla Taş'ın kızı hayatını kaybetti
Mourinho sessizliğini bozdu! Fenerbahçe ve Türkiye sözleri olay

Fenerbahçe ve Türkiye için dedikleri olay
Havalimanında şoke eden manzara! Pantolonundan 10 kuş çıktı

Pantolonundaki şişliği fark edip çevirdiler, içinden çıkanlar olay
Céline Dion sahnede düştü, hiçbir şey olmamış gibi konsere devam etti

6 yıl sonra sahnelere döndü: Dünyaca ünlü şarkıcıya nazar değdi