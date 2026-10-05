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Aydın, Muğla ve Denizli'de uyuşturucu operasyonunda 111 şüpheli gözaltına alındı

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Aydın, Muğla ve Denizli'de 63 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Uyuşturucu ticareti yaptığı ve kullandığı iddia edilen 111 şüpheli gözaltına alınırken, bir miktar uyuşturucu, 3 tabanca, 1 hassas terazi ve 34 aparat ele geçirildi.

Aydın merkezli 3 ilde uyuşturucu ticareti yapanlara ve kullananlara yönelik operasyonda 111 şüpheli gözaltına alındı.

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Aydın İl Jandarma Komutanlığı ve Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca yapılan çalışma kapsamında Aydın, Muğla ve Denizli'de belirlenen 63 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı.

Adreslerde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu, 3 tabanca, 1 hassas terazi ve uyuşturucu içiminde kullanılan 34 aparat ele geçirildi, dijital materyallere el konuldu.

Ekipler, uyuşturucu ticareti yaptığı ve kullandığı iddia edilen 111 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaynak: AA
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