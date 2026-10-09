Haberler

Aydın İncirliova'da jandarma operasyonunda evde 3 kilo 42 gram esrar ele geçirildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydın İncirliova'da jandarma operasyonunda evde 3 kilo 42 gram esrar ele geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın İncirliova ilçesinde jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda bir evde 3 kilo 42 gram esrar ve 47 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Aramada ayrıca 1 cep telefonu ve 1 öğütme aparatı bulunurken, H.K. (39) gözaltına alındı.

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda evinde 3 kilo 42 gram esrar ve 47 kök kenevir bitkisi ile yakalanan H.K. (39), gözaltına alındı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı İncirliova İlçe Jandarma Komutanlığı ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Osmanbükü Mahallesi'ndeki bir adrese dün akşam saatlerinde operasyon düzenledi. Eve yapılan aramada 3 kilo 42 gram esrar maddesi, 47 kök ekili kenevir bitkisi, 1 cep telefonu ve 1 öğütme aparatı ele geçirildi. Şüpheli H.K. gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 19 sitede yayınlandı.
Tarihi Emevi Camisi 13 yıl sonra yeniden ibadete açıldı

Tam 13 yıl aradan sonra yeniden kapılarını açtı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Helal olsun sana! Arda Güler ödülünü aldı

Yine göğsümüzü kabarttı!

2026 Nobel Barış Ödülü 'ilk'lerin kadını Navi Pillay'in oldu

2026 Nobel Barış Ödülü 'ilklerin kadını'na verildi
Kredi kartı limiti 100 bin liranın üzerinde olanlar dikkat! Kurallar sil baştan değişiyor

100 bin lira üstü kredi kartı olanlar dikkat! Yeni dönem başlıyor
Tepki çeken 'Hayırlı olsun' ziyareti! Yorum bombardımanına tutulunca paylaşımı sildi

Tepki çeken ziyaret! Yorum bombardımanına tutulunca paylaşımı sildi
Pakistan savaşa dahil oldu! Jetler havalanıp bomba yağdırdı

Savaşa bir ülke daha dahil oldu
Murat Gülibrahimoğlu Yunanistan'da yakalandı! Türkiye harekete geçti

Aylardır aranıyordu! "Gizli kasa" Yunanistan'da yakalandı
Camide servet dolu çantayı çaldı! Polis 620 dakikalık görüntüyü izleyip yakaladı

Camide servet dolu çantayı çaldı! 620 dakikalık takiple yakalandı