Aydın İncirliova'da jandarma operasyonunda evde 3 kilo 42 gram esrar ele geçirildi

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AYDIN'ın İncirliova ilçesinde jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda evinde 3 kilo 42 gram esrar ve 47 kök kenevir bitkisi ile yakalanan H.K. (39), gözaltına alındı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı İncirliova İlçe Jandarma Komutanlığı ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Osmanbükü Mahallesi'ndeki bir adrese dün akşam saatlerinde operasyon düzenledi. Eve yapılan aramada 3 kilo 42 gram esrar maddesi, 47 kök ekili kenevir bitkisi, 1 cep telefonu ve 1 öğütme aparatı ele geçirildi. Şüpheli H.K. gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı