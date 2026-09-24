Haberler

Aydın İncirliova'da beton mikseri iki minibüse çarptı; sürücü öldü, 8 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydın İncirliova'da beton mikseri iki minibüse çarptı; sürücü öldü, 8 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın İncirliova ilçesinde, iddiaya göre sürücüsünün rahatsızlanması sonrası kontrolden çıkan beton mikseri refüjü aşarak karşı yola geçti ve tarım işçilerini taşıyan 2 minibüse çarptı. Kazada beton mikseri sürücüsü yaşamını yitirdi, 8 kişi yaralandı.

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde, sürücüsünün rahatsızlanması sonrası direksiyon hakimiyetini kaybettiği beton mikseri, refüjü aşıp karşı yola geçerek, tarım işçilerini taşıyan 2 minibüsle çarpıştı. Beton mikseri sürücüsü Ferdi Altın'ın (46) hayatını kaybettiği kazada 8 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Gerenkova Kavşağı'nda meydana geldi. Ferdi Altın yönetimindeki 09 OG 350 plakalı beton mikseri, kavşağa yaklaştığı sırada iddiaya göre sürücüsünün rahatsızlanması sonucu kontrolden çıkarak refüjü aşıp, karşı yola geçti. Mikser, tarım işçilerini taşıyan Barış T. idaresindeki 09 P 7161 minibüs ve sürücüsü öğrenilemeyen bir başka 09 P 5554 plakalı minibüse çarptı. Beton mikseri daha sonra mısır tarlasına savruldu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

BETON MİKSERİ SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada beton mikserinin sürücüsü Ferdi Altın, minibüs şoförü Barış T. ve 09 P 7161 plakalı minibüste bulunan 7 tarım işçisi kadın yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan beton mikseri sürücüsü Altın, Aydın Şehir Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların hastanelerdeki tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Fon soruşturmasında 750 milyon liralık varlığa el konuldu

Fon soruşturmasında 750 milyon liralık varlığa el konuldu
Hyeon-Gyu Oh attı, Güney Kore farka koştu

Beşiktaş'ın yıldızları milli takımda da boş durmuyor
Para var huzur var! Osimhen'in otomobilleri dudak uçuklatıyor

"Para var huzur var" dedirten görüntü! Binlerce beğeni aldı

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Zamanında ''Biz gariban adamlarız'' demişti! Ozan Tufan'ın ayakkabısının fiyatı dikkat çekti

''Biz gariban adamlarız'' demişti! Ayakkabısının fiyatı dikkat çekti
İsmi gören bir daha baktı! CHP'den ayrılan Özgür Özel AK Parti'ye katıldı

İsmi gören bir daha baktı! Özgür Özel AK Parti'ye katıldı
10'a yakın ili sallayan deprem anına ait görüntü dehşete düşürdü: Böyle bir şey görmedim

10'a yakın ili sallayan deprem anına ait görüntü dehşete düşürdü

Alihan Kuriş soruşturmasında 20 tutuklama daha! Tutuklu sayısı 101 oldu

Alihan Kuriş soruşturmasında 20 tutuklama daha
Şi, Beyaz Saray'da Trump'a mesajı verdi: Çin ve ABD çatışırsa kayıp çok olur

Çin lideri Beyaz Saray'da Trump'a mesajı verdi: Kayıp çok olur
Kredi çekmek isterken hayatı karardı! Hem dolandırıldı hem hapis yattı

Kredi çekmek isterken hayatı karardı! Hem dolandırıldı hem hapis yattı
Şara, eşcinsel başbakan ile görüştü! İşte gündemlerindeki konular

Şara, eşcinsel lider ile bir araya geldi! İşte görüştükleri konu