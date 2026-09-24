Aydın İncirliova'da beton mikseri iki minibüse çarptı; sürücü öldü, 8 kişi yaralandı

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AYDIN'ın İncirliova ilçesinde, sürücüsünün rahatsızlanması sonrası direksiyon hakimiyetini kaybettiği beton mikseri, refüjü aşıp karşı yola geçerek, tarım işçilerini taşıyan 2 minibüsle çarpıştı. Beton mikseri sürücüsü Ferdi Altın'ın (46) hayatını kaybettiği kazada 8 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Gerenkova Kavşağı'nda meydana geldi. Ferdi Altın yönetimindeki 09 OG 350 plakalı beton mikseri, kavşağa yaklaştığı sırada iddiaya göre sürücüsünün rahatsızlanması sonucu kontrolden çıkarak refüjü aşıp, karşı yola geçti. Mikser, tarım işçilerini taşıyan Barış T. idaresindeki 09 P 7161 minibüs ve sürücüsü öğrenilemeyen bir başka 09 P 5554 plakalı minibüse çarptı. Beton mikseri daha sonra mısır tarlasına savruldu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

BETON MİKSERİ SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada beton mikserinin sürücüsü Ferdi Altın, minibüs şoförü Barış T. ve 09 P 7161 plakalı minibüste bulunan 7 tarım işçisi kadın yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan beton mikseri sürücüsü Altın, Aydın Şehir Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların hastanelerdeki tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı