Haberler

Aydın'ın Kurtuluşu Kutlandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Nazilli ve Kuyucak ilçelerinin düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yılı dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi. Etkinlikler, top atışıyla başlayarak, törenler ve kortej yürüyüşleri ile devam etti.

Aydın'ın Nazilli ve Kuyucak ilçelerinin düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yılı dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

Nazilli'deki kutlama etkinlikleri top atışıyla başladı.

İstasyon Meydanı'nda düzenlenen törende, Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan, Garnizon Komutanı Yarbay Şefik Emrah Keser ve Nazilli Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından katılımcılar, Cumhuriyet Meydanı'na kadar kortej yürüyüşü gerçekleştirdi.

Kuyucak'ta ise kutlama etkinlikleri kapsamında İsmet İnönü Caddesi'nde araç konvoyu gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Meydanı'nda tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla devam eden törende, halk oyunları ve zeybek gösteri sunuldu.

Kaynak: AA / Mustafa Çelik - Güncel
Maçı böyle kazanacaklarmış! Devler Ligi'ndeki rakibinden Aslan için hain plan

Devler Ligi'ndeki rakibinden Aslan için hain plan
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kimsenin gözünün yaşına bakmıyor! Sergen Yalçın 3 ismin kalemini kırdı

Kimsenin gözünün yaşına bakmıyor! 3 ismin kalemini kırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.