Aydın'ın Kurtuluşu Kutlandı
Aydın'ın Nazilli ve Kuyucak ilçelerinin düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yılı dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi. Etkinlikler, top atışıyla başlayarak, törenler ve kortej yürüyüşleri ile devam etti.
Nazilli'deki kutlama etkinlikleri top atışıyla başladı.
İstasyon Meydanı'nda düzenlenen törende, Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan, Garnizon Komutanı Yarbay Şefik Emrah Keser ve Nazilli Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından katılımcılar, Cumhuriyet Meydanı'na kadar kortej yürüyüşü gerçekleştirdi.
Kuyucak'ta ise kutlama etkinlikleri kapsamında İsmet İnönü Caddesi'nde araç konvoyu gerçekleştirildi.
Cumhuriyet Meydanı'nda tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla devam eden törende, halk oyunları ve zeybek gösteri sunuldu.