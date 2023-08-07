Aydın'ın Köşk ilçesinde Belediye Başkanı Nuri Güler, halkın katılımıyla sorunlara çözüm buluyor

Köşk ilçesinde göreve geldiği günden itibaren halkın ihtiyaç ve taleplerini dinleyen Belediye Başkanı Nuri Güler, 'Gönül Belediyeciliği' sloganıyla çalışmalarını sürdürüyor. Mahalle buluşmaları düzenleyen Güler, vatandaşların sorunlarını çözmek için halkın katılımını sağlıyor. Kadınların da aktif olarak yer aldığı toplantılarda, düğün salonu ve sosyal tesis yeri gibi önemli konular oylama ile karara bağlanıyor. Başkan Güler, vatandaşların sorunlarını dinlemek ve doğru bilgilendirmek amacıyla mahalle mahalle toplantılar düzenleyerek 'Gönül Belediyeciliği'ni sürdüreceğini belirtti.

Aydın'ın Köşk ilçesinde göreve geldiği günden itibaren ilçenin çehresini değiştiren Belediye Başkanı Nuri Güler, 'Gönül Belediyeciliği' sloganı ile yürüttüğü çalışmalarında halkı ile beraber aldığı kararlarla vatandaşların yanında yer alıyor.

Köşklü vatandaşların ihtiyaç ve taleplerini yerinde dinleyen Başkan Güler ve Belediye İdari Ekibi, 'Mahalle Buluşmaları' adı altında gerçekleştirdiği toplantılarla birçok sorunun da üstesinden geliyor. Mahalle halkının önerilerini yasal mevzuatla birleştirerek projeleri yürüten Başkan Güler, Merkez Serdaroğlu Mahallesi'nin ardından son olarak gerçekleştirdiği Kırsal Çiftlik Mahallesi buluşmasında mahallenin önemli sorunlarına hep birlikte çözüm aradı.

Büyük bir kısmını kadınların oluşturduğu toplantıda uzun yıllardır ilçenin kanayan yarası olan başta Sosyal tesis ve düğün salonu, köprü, altyapı, mezarlıklar ve vektör ile mücadele konularını tartışan mahalle halkı, en önemli sorunları olan düğün salonu ve sosyal tesis yeri konusunda açık oylama ile karar verdi.

Mahallelerine sahip çıkan kadınların söz aldığı toplantıda düğün salonunun yerini ve içeriğini kadınlar karar verdi. Öncesinde artısı ve eksisi ile değerlendirilen tesisin yeri, yapılan açık oylamada oy çokluğu ile mahalle dışında bulunan alanda yapılmasına karar verildi.

Kendisine yöneltilen sorular ve talepler üzerine Büyükşehir Yasası ve daha birçok konuda yasal mevzuatları daire müdürlerinin de teknik bilgileri ile doğru bilinen yanlışları da mahalle halkına tek tek anlatan Başkan Güler'e teşekkür eden vatandaşlar mahallelerinde adeta yeni bir başlangıcın temelini attılar.

Gönül Belediyeciliği'nin olmazsa olmazı 'Gönül Buluşması' olduğunu ifade eden Başkan Nuri Güler, "Mahalle Buluşmalarımızda daha önce merkez Serdaroğlu Mahallemizde hemşerilerimizle bir araya gelerek yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı konuşmuştuk. Birim Müdürlerimiz ile birlikte vatandaşlarımızın şikayet ve taleplerini dinledik, çözüm noktasında notlarımızı aldık, istişarelerde bulunduk. Öncelikle davetimize icabet eden herkese teşekkür ediyorum. Bu buluşmalar bizim için hizmetlerin doğru yapılması açısından çok önemli. Vatandaşımızın büyük bölümü mevzuat konusunda yeterli bilgiye sahip değil. Kulaktan dolma yanlış bilgilerle çok yanlış ifadelerde bulunabiliyorlar. Bunun önüne geçmek ve halkımızı doğru bilgilendirmek adına mahalle mahalle düzenlediğimiz toplantılarla vatandaşlarımızla bir araya geliyoruz. Gönül buluşmalarımız artarak devam edecek. Tek isteğimiz vatandaşlarımızın bu toplantılara iştirak ederek söz almaları ve sorun ve taleplerini dile getirmeleridir" dedi.

"Büyükşehirin zorunlu olduğu fakat yapmadığı işleri de biz yapıyoruz"

Oldukça renkli geçen toplantıda özellikle kadınların daha fazla talebi ile karşılaşan Başkan Güler, " İlçe belediyelerindeki hizmetlerin yüzde 60'ının Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak olmasına rağmen bunların yapılmaması nedeniyle başta mezarlıkların bakımı, temizlenmesi, vektörle mücadele, su-kanalizasyon işleri, köyleri merkeze bağlayan yolların, ana caddelerin bakım ve onarımı, trafik işlemleri, cenazelerin defin işlemleri gibi işlemler bizim üzerimize kaldı. Vatandaşımız ise tüm bunları İlçe Belediye Başkanlarının yapması gerektiğini düşünüyor. Ama durum bu şekilde değil. Çok kısıtlı bütçelerle biz zorunlu olduğu halde büyükşehirin yapmadığı işleri de yapmak zorunda kalıyoruz. Yapılmazsa da bizlere karşı 'Vur Abalıya' misali tavır alınıyor. Bizim bunu yapacak ne bütçemiz ne de yasal zorunluluğumuz var. Yaparsak kamu zararı çıkıyor. Görevi kötüye kullanmış sayılıyorsunuz. Ne de bu durumu vatandaşlarımıza anlatabiliyoruz. Onun için ilçe belediye başkanlığı zor bir vazifedir. Sürekli vatandaşla berabersin ama bütçen ve imkanların buna ters oranda oldukça mütevazi durumda. Eğer ben iktidar partisinin bir belediye başkanı olmasaydım emin olun buraya gelen hizmetlerin büyük bir kısmını getiremeyiz. Aslında Büyükşehir Belediyesinin kaynakları yerli yerinde doğru şekilde kullanılsa zaten burada sorun olmaz" dedi. - AYDIN