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Aydın'ın Koçarlı ilçesinde sağanak nedeniyle yol çöktü

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Aydın'ın Koçarlı ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle Güdüşlü ile Yeniköy mahallelerini bağlayan yolda çökme oluştuğu bildirildi. Belediye Başkanı Nedim Kaplan, yolun onarılacağını ve vatandaşların dikkatli olmaları gerektiğini belirtti.

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle Güdüşlü ile Yeniköy mahallelerini bağlayan yolda çökme oluştuğu bildirildi.

Koçarlı Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre dün gece etkili olan sağanak nedeniyle çökme yaşanan kara yolunda Belediye Başkanı Nedim Kaplan ile Karayolları 28. Şube Şefi Buğra Soyer incelemede bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaplan, yolun onarılacağını kaydederek, "Oluşan bu tehlikeli durumla ilgili gerekli önlemler alındı ve ekipler müdahalede bulunuyor. Kontrollü geçişlerin sağlandığı yol, karayolları ekiplerimiz tarafından kısa zamanda onarılacak. Vatandaşlarımız dikkatli olsunlar." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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