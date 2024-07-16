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Aydın'ın Germencik ilçesinde 15 Temmuz etkinlikleri düzenlendi

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Aydın'ın Germencik ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliklerde, Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu, İstiklal Marşı okundu ve vatandaşlar Türk bayraklarıyla yürüyüş gerçekleştirdi. Kaymakam Turgay Gülenç, halkın 15 Temmuz'da gösterdiği cesaret ve kararlılığı vurgulayarak, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlüğünden asla vazgeçmeyeceğini belirtti.

Aydın'ın Germencik ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen ilk törende Kaymakam Turgay Gülenç ve Belediye Başkan Vekili Onur Kocabaş, Atatürk Anıtı'na çelenk koydu.

Ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla meydandan Ali Şanlı Parkı'na kadar yürüdü.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların ardından imamlar ilahiler söyledi.

Kaymakam Turgay Gülenç burada yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'da milletin demokrasiye, bağımsızlığa ve milli iradeye sahip çıkmanın en güzel örneğini sergilediğini vurgulayarak, "Darbeci hainlerin karşısında dik duran halkımız, birlik ve beraberlik içinde hareket ederek tarihimize yeni bir destan yazmıştır. Milletimizin o gece gösterdiği cesaret ve kararlılık Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlüğünden asla vazgeçmeyeceğini tüm dünyaya bir kez daha ilan etmiştir." dedi.

Sala okunmasının ardından demokrasi nöbetine geçildi.

Kaynak: AA / Güncel

Turgay Gülenç Demokrasi 15 Temmuz Germencik Aydın Etkinlik Politika Güncel Haberler

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