Aydın'ın Germencik ilçesinde 15 Temmuz etkinlikleri düzenlendi

Aydın'ın Germencik ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi. Germencik Kaymakamı Turgay Gülenç, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu ve vatandaşlar Türk bayraklarıyla yürüyüş düzenledi. Programda Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi. Kaymakam Gülenç, 15 Temmuz'un Türk milletinin vatan sevgisini gösterdiği bir gün olduğunu belirtti.

Aydın'ın Germencik ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programda Germencik Kaymakamı Turgay Gülenç, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulmasının İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından etkinliğe katılan vatandaşlar, Türk bayraklarıyla Ali Şanlı Kent Meydanı'na kadar yürüyüş düzenledi.

Meydanda Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Germencik Kaymakamı Turgay Gülenç, burada yaptığı konuşmada 15 Temmuz darbe girişimiyle Fetullahçı Terör Örgütü'nün Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceğini dış güçlerin elline teslim etmeye çalıştığını belirterek, "15 Temmuz bir toprak nasıl vatan olur, hasıl vatan kalır sorusunun Türk milleti tarafından cevaplandırıldığı bir gündür." dedi.

Programa Belediye Başkanı Fuat Öndeş de katıldı.