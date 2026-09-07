Aydın'ın Kurtuluşunun 104. Yılı Coşkuyla Kutlandı

Aydın'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılı dolayısıyla tören düzenlendi.

Aydın Valiliği önündeki törende Vali Osman Varol, Garnizon Komutanlığı adına İstihkam Okul ve Eğitim Merkez Komutanı Tümgeneral Mücahit Zorlutuna ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Atatürk Kent Meydanı'nda devam eden törende 3 pare top atışı yapıldı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, buradaki konuşmasında 7 Eylül'ün Aydın'ın direniş ruhunun ve bağımsızlık sevdasının sembolü olduğunu vurguladı.

Çerçioğlu, "Bizler Yörük Ali Efe, Demirci Mehmet Efe, Albay Şefik ve Çete Ayşe gibi canını bu topraklara siper eden kahraman efelerin başı dik evlatları ve torunlarıyız. Aydın iki kez işgal edilmesine rağmen özgürlüğüne kavuşan, teslim olmayan tek ildir. 7 Eylül, bu aziz kentin direniş ruhunun ve bağımsızlık sevdasının bir sembolüdür." ifadesini kullandı.

Konuşmanın ardından günün anlam ve önemine ilişkin düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere protokol üyelerince hediyeleri takdim edildi.

Halk oyunları ve bando gösterisinden sonra katılımcılar, Yedi Eylül Şehitler Abidesi ve Çanakkale Şehitleri Anıtı'na karanfil bıraktı.

Törene, AK Parti Aydın milletvekilleri Mustafa Savaş, Seda Sarıbaş, Ömer Özmen ve Ömer Karakaş, CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız da katıldı.

Kaynak: AA