Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Aydın'ın Didim ilçesinde yakalanan 25 düzensiz göçmenle ilgili 3 şüpheli tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydın'ın Didim ilçesinde yakalanan 25 düzensiz göçmenle ilgili 3 şüpheli tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Didim ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına geçme hazırlığındaki 25 düzensiz göçmen yakalandı. İzmir'de yasa dışı geçişi organize ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 1'i adli kontrolle salıverildi.

Aydın'ın Didim ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına geçme hazırlığındaki 25 düzensiz göçmen yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sevda Koyu mevkisindeki makilik alanda bir grup düzensiz göçmenin olduğu ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.

Ekipler, yasa dışı yollarla yurt dışına geçme hazırlığında oldukları belirlenen yabancı uyruklu 25 kişiyi yakaladı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Olayla ilgili yasa dışı geçişi organize ettikleri iddiasıyla 4 şüpheli İzmir'de gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla salıverildi.

Kaynak: AA
Erkan Petekkaya parmağındaki yüzük için madde hazırlatmış: Bunu çıkarmam

Sözleşmesine bile yazdırıyor! Erkan Petekkaya’nın yüzük kuralı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'ın Lille maçı kamp kadrosu açıklandı: Yıldız isim İstanbul'da kaldı

Galatasaray'ın kadrosu açıklandı: Yıldız isim Fransa'ya götürülmedi
Bir ilimiz bu olayı konuşuyor! Fantezi iç giyim mağazası dualarla açıldı

Bir ilimiz bu olayı konuşuyor! Fantezi iç giyim mağazası dualarla açıldı
Boğaz köprüleri için özelleştirmede yeni formül! İşte talip olan ülke

Boğaz köprüleri için yeni formül! İşte talip olan ülke
Araç sahiplerine müjde! Benzine dev indirim pompaya yansıdı

Bir gecede tüm hesaplar değişti
Çanakkale'de 111 yıl sonra ortaya çıkan belge! Türk askeri yaralı İngiliz başçavuşu sırtında taşımış

Arşivden 111 yıl sonra çıktı! Yaralı düşmanını sırtında taşımış
Ne yaptın Onana! Kurtarışlarını bile gölgede bırakan hareket

Paylaşan paylaşana! Maçtan daha çok bu hareket konuşuluyor

Bir yılda iki büyük acı! Zerrin Özer'in ablası Nilgün Özer hayatını kaybetti

Zerrin Özer bir yılda ikinci kez aynı acıyla sarsıldı