Aydın'ın Buharkent ilçe Kaymakamı Alper Açıkgöz, yurtdışı dil eğitimi için ilçeden ayrıldı

Aydın'ın Buharkent ilçe Kaymakamı Alper Açıkgöz, İçişleri Bakanlığı onayıyla yurtdışı dil eğitimi programına katılmak üzere ilçeden ayrıldı. Kaymakam Açıkgöz için veda yemeği düzenlendi ve duygusal anlar yaşandı. Belediye Başkanı Mehmet Erol, Kaymakam Açıkgöz'e teşekkür ederek plaket takdim etti.

Aydın'ın Buharkent ilçe Kaymakamı Alper Açıkgöz, İçişleri Bakanlığı oluru ile 'Yurtdışı Dil Eğitimi' programına katılmak üzere ilçeye veda etti.

Yaklaşık bir buçuk yıldır Buharkent'te görev yapan ve kişiliği, projeleri ve çalışmaları ile ilçe halkının gönlünde taht kuran Kaymakam Açıkgöz için veda yemeği düzenlendi. Yemeğe katılan ilçe protokol üyeleri, siyasi partilerin temsilcileri, STK temsilcileri ve davetliler, Kaymakam Açıkgöz ile vedalaşırken duygusal anlar yaşandı. İlçesi için yaptığı tarımsal, kültürel ve sosyal desteklerden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Mehmet Erol ise Kaymakam Açıkgöz'e çok teşekkür ederek plaket takdiminde bulundu.

"Hemşehrimize veda ettik"

Kaymakam Alper Açıkgöz ile vedalaşan ve yaptığı hizmetlerden dolayı kendisine duyduğu minneti dile getiren Başkan Erol: "Görev yaptığı sürece gönüllerimizde taht kuran, kendisini bir hemşehrimiz olarak gördüğümüz, kaymakamımıza ve değerli ailesine bundan sonraki yaşamlarında mutluluk ve başarılar dileriz" dedi.

"Güzel Buharkent'imizden ayrılmanın hüznünü yaşıyorum"

İçişleri Bakanlığınca yapılacak olan dil eğitimi programına katılmak üzere ilçedeki görev süresi sona eren Kaymakam Alper Açıkgöz de onuruna veda yemeği düzenleyen herkese teşekkür ederek; "14 Şubat 2022 tarihinde başladığım Buharkent Kaymakamlığı görevini, son güne kadar büyük bir onurla ve sizlerin yakın ilgi, destek ve sevgisini hep yanımda hissederek yürüttüm. Yaklaşık bir buçuk yıldır hizmet etmekten büyük şeref duyduğum güzel Buharkent'imizden ayrılmanın hüznünü, sizleri tanımış olmamın ve kızımızın bu güzel ilçede dünyaya gelerek sizlerin hemşerisi olmasının mutluluğunu yaşıyorum. Bu güzel süre zarfında maiyetinde çalışmaktan onur duyduğum Valimiz Hüseyin Aksoy'a şükranlarımı arz ediyor; belediye başkanımıza, özveriyle görevlerini sürdüren mesai arkadaşlarıma, muhtarlarımıza, siyasi partilerimizin temsilcilerine, sivil toplum kuruluşlarına, gazilerimize, şehit yakınlarımıza ve Buharkentli hemşerilerime teşekkür ediyorum. Selam, sevgi ve hürmetle kalın Allah'a ısmarladık" dedi. - AYDIN