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Aydın İl Emniyet Müdürü Karaduman, Efeler'deki uygulama noktasında polislerle görüştü

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Aydın İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, Efeler ilçesindeki trafik ve asayiş uygulama noktasını ziyaret ederek ekiplerden bilgi aldı. Karaduman, burada polislerle görüştükten sonra Efeler İlçe Emniyet Müdürlüğüne geçti.

Aydın İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, Efeler ilçesindeki trafik ve asayiş uygulama noktasındaki ekipleri ziyaret etti.

Karaduman, Asayiş ile Trafik Denetleme şubeleri ekiplerinin Zafer Meydanı'nda gerçekleştirdiği uygulama noktasına geldi.

Burada çalışmayla bilgi alan Karaduman, polislerle görüştü.

Karaduman, daha sonra Efeler İlçe Emniyet Müdürlüğüne geçti.

Kaynak: AA
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