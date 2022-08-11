Kuşadası Körfezi'nde 3.9 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı Aydın ve İzmir'de hissedildi

Kuşadası Körfezi açıklarında 3.9 büyüklüğünde büyüklüğünde deprem meydana geldi. Aydın ve İzmir'de de hissedilen sarsıntı kısa süreli paniğe neden oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, Kuşadası Körfezi İzmir'in Menderes ilçesi açıklarında bugün saat 17.56'da Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AYDIN VE İZMİR'DE HİSSEDİLDİ

Denizin 6,96 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Aydın ve İzmir'de de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşamadı.