Aydın haberi: DM16 AYDINLATMA MÜHİMMATI PATLADI YANGIN ÇIKTI, 2 HAFİF YARALI
Aydın gündem haberine göre Şırnak Valisi Osman Bilgin, Çakırsöğüt Jandarma Tugay Komutanlığı'nda meydana gelen patlamayla ilgili yaptığı açıklamada, 'Tim depolarının sayım kontrol ve bakımı esnasında DM16 aydınlatma mühimmatının bakımı esnasında personelimizin dikkatsizliği sonucu mühimmatın ateş alıp patlaması...
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Şırnak Valisi Osman Bilgin, Çakırsöğüt Jandarma Tugay Komutanlığı'nda meydana gelen patlamayla ilgili yaptığı açıklamada, 'Tim depolarının sayım kontrol ve bakımı esnasında DM16 aydınlatma mühimmatının bakımı esnasında personelimizin dikkatsizliği sonucu mühimmatın ateş alıp patlaması neticesinde yangın çıkmıştır. Yangın neticesinde 2 hafif ellerinden yaralı personelimiz bulunmakta ve herhangi bir can kaybımız yoktur' dedi.
(GENİŞ HABER GEÇİLECEK)
Haber: ŞIRNAK, (DHA)
Demirören Haber Ajansı / Güncel