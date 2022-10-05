Aydın gündem haberleri... Kuşadası'na 4 kruvaziyerle 8 bin 968 turist geldi Güncel Haberler Aydın haberleri... Aydın'ın Kuşadası ilçesine 4 gemiyle 8 bin 968 turist geldi. Aydın'ın Kuşadası ilçesine 4 gemiyle 8 bin 968 turist geldi. Kuşadası Ege Port Limanı'na, Bermuda bayraklı "Regal Prıncess", Bahama bayraklı "Star Legend", Panama bayraklı "Carnıval Prıde" ve "MSC Armonia" gemileri demir attı. Limana yanaşan 4 kruvaziyerden 8 bin 968 turist indi. Turistlerden bazıları Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti ve Meryemana Evi ile Didim ve Pamukkale'deki ören yerlerine hareket etti. Tur programlarına katılmayanlar ise Kuşadası'nda vakit geçirdi. Ege Port Genel Müdürü Aziz Güngör, kruvaziyer turizminde en yoğun ayları yaşadıklarını, yıl sonuna kadar gemi sayısının 500'e ulaşmasını beklediklerini söyledi. Güncel Kaynak: AA / İbrahim Uzun Kuşadası turist Regal Aydın Güncel Haberler

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