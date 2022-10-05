Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aydın gündem haberleri... Kuşadası'na 4 kruvaziyerle 8 bin 968 turist geldi

Güncel Haberler

Aydın gündem haberleri... Kuşadası'na 4 kruvaziyerle 8 bin 968 turist geldi

Aydın haberleri... Aydın'ın Kuşadası ilçesine 4 gemiyle 8 bin 968 turist geldi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesine 4 gemiyle 8 bin 968 turist geldi.

Kuşadası Ege Port Limanı'na, Bermuda bayraklı "Regal Prıncess", Bahama bayraklı "Star Legend", Panama bayraklı "Carnıval Prıde" ve "MSC Armonia" gemileri demir attı.

Limana yanaşan 4 kruvaziyerden 8 bin 968 turist indi.

Turistlerden bazıları Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti ve Meryemana Evi ile Didim ve Pamukkale'deki ören yerlerine hareket etti. Tur programlarına katılmayanlar ise Kuşadası'nda vakit geçirdi.

Ege Port Genel Müdürü Aziz Güngör, kruvaziyer turizminde en yoğun ayları yaşadıklarını, yıl sonuna kadar gemi sayısının 500'e ulaşmasını beklediklerini söyledi.

Kaynak: AA / İbrahim Uzun - Güncel

Kuşadası turist Regal Aydın Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title