Aydın Germencik'te konut-arsa satışı operasyonunda Mehmet Gülmez ve babası tutuklandı

Aydın Germencik'te konut-arsa satışı operasyonunda Mehmet Gülmez ve babası tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydın Germencik'te konut ve arsa satışında vatandaşları mağdur ettiği öne sürülen firmaya yönelik operasyonda Mehmet Gülmez tutuklandı, diğer 4 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı. Dün tutuklanan babanın ardından Başsavcılık, adli kontrol kararlarına itiraz etti.
BABA VE OĞLU TUTUKLANDI
Aydın'ın Germencik ilçesinde konut ve arsa satışında vatandaşları mağdur ettiği öne sürülen firmaya yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınıp, sabah adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mehmet Gülmez tutuklanırken, diğer 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyon kapsamında dün adliyeye sevk edilen baba Turan Gülmez tutuklanmış, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla, 2 şüpheli de savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı. Başsavcılık tarafından adli kontrol kararlarına itiraz edildiği açıklandı.
MELEK FIRAT/AYDIN,