Aydın Efeler'de tırla çarpışan elektrikli otomobil alev aldı, 1 kişi yaralandı

Aydın Efeler'de tırla çarpışan elektrikli otomobil alev aldı, 1 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydın'ın Efeler ilçesinde Aydın-Muğla kara yolunda tırla çarpışan elektrikli otomobil alev aldı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Şehir Hastanesine götürülürken, üzeri yangın battaniyesiyle örtülen araçtaki alevler yaklaşık 2 saat süren müdahaleyle söndürüldü.
Aydın'ın Efeler ilçesinde tırla çarpışması sonucu alev alan elektrikli otomobildeki 1 kişi yaralandı.
E.G'nin kullandığı 35 BTB 229 plakalı elektrikli otomobil, Aydın- Muğla kara yolunda F.A. yönetimindeki 09 AON 074 plakalı tırla çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle otomobil alev aldı.
Haber verilmesiyle olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ambulansla Şehir Hastanesine götürüldü.
Otomobilin elektrikli olmasından dolayı alevleri ve ısı yayılımını önlemek için "yangın battaniyesi" olarak bilinen brandayla aracın üzeri örtüldü.
Yaklaşık 2 saat süren müdahale sonucu araçtaki alevler söndürüldü.