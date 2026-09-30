Aydın Efeler'de odun deposundaki yangın 1 saatlik müdahaleyle söndürüldü

Aydın Efeler'de odun deposundaki yangın 1 saatlik müdahaleyle söndürüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydın'ın Efeler ilçesindeki odun deposunda sabaha karşı yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla sevk edilen itfaiye ekipleri alevleri 1 saatlik müdahaleyle söndürdü; depoda hasar oluştu, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
AYDIN'ın Efeler ilçesinde odun deposunda çıkan yangın, ekiplerin 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.
Ata Mahallesi 715 Sokak'taki bir odun deposunda sabaha karşı yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevleri 1 saatlik müdahaleyle söndürdü. Depoda hasara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı