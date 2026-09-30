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Aydın Efeler'de odun deposundaki yangın 1 saatlik müdahaleyle söndürüldü

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Aydın Efeler'de odun deposundaki yangın 1 saatlik müdahaleyle söndürüldü
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Aydın'ın Efeler ilçesindeki odun deposunda sabaha karşı yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla sevk edilen itfaiye ekipleri alevleri 1 saatlik müdahaleyle söndürdü; depoda hasar oluştu, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

AYDIN'ın Efeler ilçesinde odun deposunda çıkan yangın, ekiplerin 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

Ata Mahallesi 715 Sokak'taki bir odun deposunda sabaha karşı yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevleri 1 saatlik müdahaleyle söndürdü. Depoda hasara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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