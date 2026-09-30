Aydın Efeler'de marangoz atölyesinin odun deposundaki yangın itfaiyece söndürüldü

Aydın Efeler'de marangoz atölyesinin odun deposundaki yangın itfaiyece söndürüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydın'ın Efeler ilçesinde marangoz atölyesinin bitişiğindeki odun deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Aydın'ın Efeler ilçesinde marangoz atölyesinin deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Ata Mahallesi'nde Ş.G'ye ait marangoz atölyesinin bitişiğindeki odun deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Kaynak: AA