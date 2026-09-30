Haberler

Aydın Efeler'de marangoz atölyesinin odun deposundaki yangın itfaiyece söndürüldü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Efeler ilçesinde marangoz atölyesinin bitişiğindeki odun deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Aydın'ın Efeler ilçesinde marangoz atölyesinin deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Ata Mahallesi'nde Ş.G'ye ait marangoz atölyesinin bitişiğindeki odun deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Kaynak: AA
Suudi Arabistan, Türkiye ile vize muafiyeti anlaşmasını onayladı

Bakanlar kurulu onayladı! Bir ülkeden Türkiye'ye kısmi vize muafiyeti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Elon Musk'ın ağzından 'yapay zeka' kaçtı! Trump anında düzeltti

Elon Musk ağzından kaçırdı! Trump'ın tepkisi gecikmedi
Kudüs'te kutsal manastırda büyük skandal: Duvarına idrarını yaparken suçüstü yakalandı

3 dinin kutsal şehrinde skandal: Kutsal mekanda suçüstü yakalandı!
Fon soruşturmasında Muhammed Yarız ile Serdar Turhan'a ait 1,2 milyar TL değerindeki 5 villaya el konuldu

Fon soruşturmasında 1,2 milyarlık 5 villaya el konuldu! İki isme ait
Altın güne hareketli başladı! Piyasalar bu veriyi bekliyor

Altında bugün tüm hesaplar değişebilir
Serenay Sarıkaya ile Hailey Bieber pişti oldu! Paris'te aynı kombini giydiler

Dünyaca ünlü modelle fena pişti oldu
Resmi Gazete'de yayımlandı! Süresiz nafaka kaldırıldı

Resmi Gazete'de yayımlandı! 38 yıldır devam eden uygulama tarih oldu
Tuzlu Kahve'den fenomen diziye gönderme: Ne Kuzey'i ne Güney'i, ismini Pusula koyun olsun bitsin

Tuzlu Kahve'deki bu detayı Kuzey Güney hayranları hemen yakaladı