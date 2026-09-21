Aydın Efeler'de kamyonetle çarpışan motosikletteki yaralı 2 kişi hastaneye kaldırıldı

Aydın Efeler'de kamyonetle çarpışan motosikletteki yaralı 2 kişi hastaneye kaldırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Aydın'ın Efeler ilçesinde kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı. İlk müdahalenin ardından ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Aydın'ın Efeler ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.
E.A. idaresindeki 09 EA 130 plakalı kamyonet, Kıbrıs Caddesi'nde H.D.'nin kullandığı 09 AUK 112 plakalı motosikletle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ve yolcu Ö.B. yola savruldu.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA