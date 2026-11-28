Aydın Efeler'de çatıda mahsur kalan 57 yaşındaki işçi itfaiye ekiplerince indirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Aydın'ın Efeler ilçesinde su tesisatını onarmak için çıktığı tek katlı iş yerinin çatısında mahsur kalan 57 yaşındaki işçi, itfaiye ekiplerince merdivenle indirildi. Ramazan Paşa Mahallesi'nde çevredekilerden yardım isteyen işçi, itfaiye merdiveniyle aşağıya indirildi.
Aydın'ın Efeler ilçesinde su tesisatını onarmak için çıktığı çatıda mahsur kalan işçiyi itfaiye ekipleri kurtardı.
Ramazan Paşa Mahallesi'nde su tesisatı için tek katlı iş yerinin çatısına çıkan Şenol Yıldırım (57), inemeyince çevredekilerden yardım istedi.
Bunun üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri merdivenle Yıldırım'ı aşağı indirdi.
Kaynak: AA