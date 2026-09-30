Aydın Efeler'de aracın çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı

Aydın Efeler'de aracın çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydın Efeler'de hafif ticari aracın çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kaza, Denizli Bulvarı'nda yaya yolundan geçmeye çalışan sürücüye aracın çarpmasıyla meydana geldi; yaralı, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.
Aydın'ın Efeler ilçesinde hafif ticari aracın çarpması sonucu yaralanan elektrikli bisiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
O.B. (59) yönetimindeki 48 AKY 817 plakalı hafif ticari araç, Denizli Bulvarı'nda elektrikli bisikletiyle yaya yolundan geçmeye çalışan R.E'ye (42) çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan R.E, ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA