Aydın-Denizli Otoyolu'nda sağ şerit kapatıldı, birçok yolda ulaşım kontrollü sürüyor

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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde sürücülerin yavaş gitmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Aydın- Denizli Otoyolu'nun 3-4. kilometrelerinde, Denizli istikametindeki şev çalışması nedeniyle sağ şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım orta ve sol şeritlerden kontrollü sağlanıyor.

TEM Otoyolu Sultanbeyli Ücret Toplama İstasyonu'ndaki gişe adaları ve kanopilerin yıkım çalışmaları sebebiyle otoyola giriş ve çıkış platformlarında şerit daraltması yapılarak ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Ankara-Konya yolunun 11-13. kilometrelerindeki yüksek hızla hareket halinde araç tespit ve ağırlık ölçüm sistemi kurulum çalışmaları dolayısıyla Konya-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Ankara-Konya istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Seydişehir-Akseki yolunun 22-24. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Aksaray-Nevşehir yolunun 0-31. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle 13-16. kilometreler arasında ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden çift yönlü devam ediyor.

Diyarbakır-Silvan-Bingöl yol ayrımının 70-73. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla bir şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım sağ şeritten gidiş-geliş şeklinde sağlanıyor.

Belevi-Selçuk-Ortaklar yolunun 26-38. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Balıkesir-Dursunbey yolunun 62-68. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle bölünmüş yolun Balıkesir-Dursunbey istikameti trafiğe kapatılarak, trafik akışı diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Samsun-Çarşamba-Terme yolunun 5-6. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

İliç-Kemaliye-Arapgir yolunun 24-25. kilometrelerinde tünel bağlantı yolları ve ikincil tünel işleri çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Kaynak: AA