Haberler

Aydın-Denizli Otoyolu'nda sağ şerit kapatıldı, birçok yolda ulaşım kontrollü sürüyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karayolları Genel Müdürlüğü bültenine göre, Aydın-Denizli Otoyolu'nda şev çalışması nedeniyle sağ şerit kapatılırken TEM Sultanbeyli gişelerinde şerit daraltması yapılıyor. Sürücülerin çalışma kesimlerinde yavaş gitmeleri ve trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde sürücülerin yavaş gitmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Aydın- Denizli Otoyolu'nun 3-4. kilometrelerinde, Denizli istikametindeki şev çalışması nedeniyle sağ şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım orta ve sol şeritlerden kontrollü sağlanıyor.

TEM Otoyolu Sultanbeyli Ücret Toplama İstasyonu'ndaki gişe adaları ve kanopilerin yıkım çalışmaları sebebiyle otoyola giriş ve çıkış platformlarında şerit daraltması yapılarak ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Ankara-Konya yolunun 11-13. kilometrelerindeki yüksek hızla hareket halinde araç tespit ve ağırlık ölçüm sistemi kurulum çalışmaları dolayısıyla Konya-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Ankara-Konya istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Seydişehir-Akseki yolunun 22-24. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Aksaray-Nevşehir yolunun 0-31. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle 13-16. kilometreler arasında ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden çift yönlü devam ediyor.

Diyarbakır-Silvan-Bingöl yol ayrımının 70-73. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla bir şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım sağ şeritten gidiş-geliş şeklinde sağlanıyor.

Belevi-Selçuk-Ortaklar yolunun 26-38. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Balıkesir-Dursunbey yolunun 62-68. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle bölünmüş yolun Balıkesir-Dursunbey istikameti trafiğe kapatılarak, trafik akışı diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Samsun-Çarşamba-Terme yolunun 5-6. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

İliç-Kemaliye-Arapgir yolunun 24-25. kilometrelerinde tünel bağlantı yolları ve ikincil tünel işleri çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Kaynak: AA
İBB Ek İddianamesi'nde dikkat çeken ayrıntılar: Milyonlarca liralık para ve hediye kartı iddiası

İBB ek iddianamesinde milyonluk ihale detayları: İddialar çarpıcı!
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda isim karışıklığı! Yeliz Yeşilmen: Benim bu operasyonla hiçbir ilgim yok

Adı yanlışlıkla haberlere düştü! Yeliz Yeşilmen isyan etti
Holiganların derbisi öncesi alarm! Polise özel yetki verildi

14 yıl sonra aynı kabus! Polise özel yetki verildi
BDDK, İran merkezli bankanın faaliyet izninin kaldırılmasına karar verdi

44 yıldır Türkiye'de hizmet veren bankanın faaliyet izni kaldırıldı
Miçotakis'ten Türkiye açıklaması: Denizler biraz çalkantılı görünüyor

Türkiye ile gerilimi doğruladı: Çalkantılı görünüyor
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni gelişme! 4 şüpheliye işlem

Kozinoğlu soruşturmasında 4 şüpheliye işlem! Aralarında Uğur da var
90 yaşında herkesi şaşırttı! Gençlere taş çıkaran Japon sporcu 19. kez zirvede

90 yaşında vücut geliştirme şampiyonu oldu! Her gün bunları yiyor
Otel penceresinde dehşet anları! Başkasının eşiyle yakalanınca kaçmaya çalıştı

Yasak aşk baskını faciayla bitti! Kaçmak isterken canından oluyordu