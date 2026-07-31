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Aydın'daki orman yangınına havadan müdahale yeniden başladı

Aydın'daki orman yangınına havadan müdahale yeniden başladı
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TAHLİYE EDİLEN MAHALLELİ YAŞANANLARI ANLATTIAydın’ın Çine ilçesindeki orman yangınında tahliye edilen Dutluoluk Mahallesi sakinleri yaşananları anlattı.

TAHLİYE EDİLEN MAHALLELİ YAŞANANLARI ANLATTI

Aydın'ın Çine ilçesindeki orman yangınında tahliye edilen Dutluoluk Mahallesi sakinleri yaşananları anlattı. Mahalleliden Sergen Gün, "Dün öğle saatlerinde yangın çıkınca biz de müdahale ettik. Daha önce de başımıza gelmişti. Gittiğimde alev topu olmuştu. Bizi geri çevirdiler. Maden ocağının bulunduğu noktaya çıktık. Ağaçlar ateş topları atmaya başladı. Yangının bizim köyle alakası yoktu ancak akşam saatlerinde köye yaklaştı. Akşam da köyü boşalttık. İmece usulü hayvanlarımızı taşıdık. Mahallemizde bir bağ evi yandı. Can veya mal kaybımız olmadı" dedi.

'UYUMADIM'

Mahalle sakinlerinden Tayfun Kaya ise "Yangın Kavşit'te başlayıp Dutluoluk Mahallesi'ne kadar ulaştı. Evlerimizi tahliye etmek zorunda kaldık. Tehlike hala devam ediyor. Bir bağ evimiz ve zeytinliklerimiz yandı. Belki bize ihtiyaç olur diye burada bekliyoruz. Geceyi de burada geçirdik. Daha hiç uyumadım" ifadelerini kullandı.

Tolga TAHÇI/İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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