Aydın'daki orman yangınına havadan müdahale yeniden başladı
YANGINA MÜDAHALE SÜRÜYORAydın’ın Çine ilçesinde dün çıkan orman yangını söndürme çalışmalarına 9 helikopter, 3 uçak ile havadan, 42 arazöz, 9 su tankeri, 4 dozer, 315 personelle karadan müdahale sürüyor.
YANGINA MÜDAHALE SÜRÜYOR
Aydın'ın Çine ilçesinde dün çıkan orman yangını söndürme çalışmalarına 9 helikopter, 3 uçak ile havadan, 42 arazöz, 9 su tankeri, 4 dozer, 315 personelle karadan müdahale sürüyor.
Melek FIRAT/AYDIN,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı