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Aydın'daki orman yangınına havadan müdahale yeniden başladı

Aydın'daki orman yangınına havadan müdahale yeniden başladı
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YANGINA MÜDAHALE SÜRÜYORAydın’ın Çine ilçesinde dün çıkan orman yangını söndürme çalışmalarına 9 helikopter, 3 uçak ile havadan, 42 arazöz, 9 su tankeri, 4 dozer, 315 personelle karadan müdahale sürüyor.

YANGINA MÜDAHALE SÜRÜYOR

Aydın'ın Çine ilçesinde dün çıkan orman yangını söndürme çalışmalarına 9 helikopter, 3 uçak ile havadan, 42 arazöz, 9 su tankeri, 4 dozer, 315 personelle karadan müdahale sürüyor.

Melek FIRAT/AYDIN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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