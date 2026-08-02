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Aydın'daki orman yangını 4'üncü gününde

Aydın'daki orman yangını 4'üncü gününde
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AYDIN'ın Çine ilçesinde çıkan ve havadan ve karadan müdahale ile büyük ölçüde kontrol altına alınan yangını söndürme çalışmaları 4'üncü günde sürüyor.

AYDIN'ın Çine ilçesinde çıkan ve havadan ve karadan müdahale ile büyük ölçüde kontrol altına alınan yangını söndürme çalışmaları 4'üncü günde sürüyor. Günün ilk ışıklarıyla birlikte havadan da 2 helikopterle müdahaleye tekrar başlandı.

Çine'nin Kavşit Mahallesi'nde 30 Temmuz'da, saat 15.00 sıralarında orman yangını çıktı. Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler başta olmak üzere alevlere uçak ve helikopterlerle, çok sayıda iş makinesi, arazöz, su tankeri ve orman işçisiyle müdahale edildi. Bölgede AFAD ekipleri, UMKE, jandarma, polis, itfaiye, sağlık ekipleri, DSİ ekipleri ve STK'lar da görev aldı. Alevlerin ulaştığı Kavşit Mahallesi'ndeki bazı yayla evleri zarar görürken, söndürme çalışmalarına katılan 2 kişi dumandan etkilendi. Yangın nedeniyle Mutaflar Mahallesi'nin bir kısmı ve Dutluoluk Mahallesi tahliye edildi. Tahliye edilen hayvanlar da ilçenin hayvan pazarında güvenli alana alındı.

3 YERLEŞİM YERİ BOŞALTILDI

Ekipler ikinci günde 9 helikopter, 3 uçak ile havadan, 42 arazöz, 9 su tankeri, 4 dozer, 315 personel ile alevlere müdahale etti. Aydın Valisi Osman Varol'un önceki gün yaptığı açıklamaya göre; 3 yerleşim yeri boşaltıldı. Yaklaşık 550 kişi güvenli alanlara tahliye edildi. 32'si sivil, 9'u kamu görevlisi olmak üzere toplamda 41 kişi sağlık kuruluşlarına başvurdu, içlerinde 4 kişinin orta derece sağlık problemi olduğu açıklandı. Söndürme çalışmaları 4'üncü gün olan bugün de sürdü. Günün ilk ışıkları ile birlikte 2 helikopter söndürme çalışmalarına yeniden katıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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