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Söke'deki kağıt fabrikasında çıkan yangın 4 gündür söndürülemiyor

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Aydın'ın Söke ilçesindeki kağıt fabrikasında 4 gün önce başlayan yangın kontrol altına alınamıyor. Fabrikanın ikinci bölümüne de sıçrayan yangına müdahale sürüyor. Ekipler, alevlerin fabrikanın ana üretim hattına sıçramaması için önlem alıyor.

Aydın'ın Söke ilçesindeki kağıt fabrikasında 12 Temmuz'da başlayan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Söke Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir kağıt fabrikasının sıkıştırılmış kağıt depolama alanında başlayan, havadan ve karadan müdahaleye rağmen dün fabrikanın ikinci bölümüne de sıçrayan yangına müdahale sürüyor.

İLAVE EKİPLER DE BÖLGEDE

Fabrikanın birinci ve ikinci kısmındaki açık depolama alanında devam eden yangına çevre il ve ilçelerden ilave ekipler de sevk edildi. Bölgede etkili olan rüzgar ve zaman zaman yangının neden olduğu hortumlar, ekiplerin müdahalesini güçleştiriyor.

Söke'deki kağıt fabrikasında çıkan yangın 4 gündür söndürelemiyor

YANGIN CUMA GÜNÜ BAŞLAMIŞTI

Ekiplerin, alevlerin fabrikanın ana üretim hattına sıçramaması için önlem aldığı görülüyor. Söke Organize Sanayi Bölgesi'ndeki kağıt fabrikasında 12 Temmuz saat 17.00'de yangın çıkmıştı. Aydın Valisi Yakup Canbolat, bölgeye 23 ilden takviye ekip geldiğini belirtmiş, 240 dönüm alan içerisinde 140 bin ton kağıdın yanmaya devam ettiğini açıklamıştı.

Söke'deki kağıt fabrikasında çıkan yangın 4 gündür söndürelemiyor

Kaynak: AA / Güncel

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Yorumlar (1)

ilker Akil:

Orman yanar sonduremezler, fabrika yanar sonduremezler. Itfaiye ekiplerinin kendini gelistermesi gerektiği çok açık ama ülkede iyiye giden birşey olmadığı için bunuda normal karsiliyoruz maalesef. Can kaybı yoktur umarım ama işletme sahiplerine allah kolaylık versin. Doğaya salınan karbon zaten cabası.

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