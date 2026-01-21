Haberler

Efeler'de pazar esnafı arasındaki silahlı kavgaya ilişkin 5 şüpheli tutuklandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde pazar esnafı arasında yer anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralanırken, gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde pazar esnafı arasında yer anlaşmazlığı nedeniyle çıkan ve 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Pınarbaşı Caddesi'nde dün yaşanan olayla ilgili 3 şüpheli daha Atatürk Devlet Hastanesi'ndeki tedavilerinin ardından gözaltına alındı.

Şüphelilerden 1'i emniyetteki ifadesinin ardından salıverildi.

Adliyeye sevk edilen 5 şüpheli ise tutuklandı.

Zafer Mahallesi Pınarbaşı Caddesi'nde dün tezgahların kurulması sırasında yaşanan yer tartışması silahlı kavgaya dönüşmüş, kavgada 3 kişi yaralanmıştı. Polis, 3 şüpheliyi gözaltına almıştı.

Kaynak: AA / Yusuf Konrat - Güncel
