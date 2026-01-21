Efeler'de pazar esnafı arasındaki silahlı kavgaya ilişkin 5 şüpheli tutuklandı
Aydın'ın Efeler ilçesinde pazar esnafı arasında yer anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralanırken, gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.
Aydın'ın Efeler ilçesinde pazar esnafı arasında yer anlaşmazlığı nedeniyle çıkan ve 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.
Pınarbaşı Caddesi'nde dün yaşanan olayla ilgili 3 şüpheli daha Atatürk Devlet Hastanesi'ndeki tedavilerinin ardından gözaltına alındı.
Şüphelilerden 1'i emniyetteki ifadesinin ardından salıverildi.
Adliyeye sevk edilen 5 şüpheli ise tutuklandı.
Zafer Mahallesi Pınarbaşı Caddesi'nde dün tezgahların kurulması sırasında yaşanan yer tartışması silahlı kavgaya dönüşmüş, kavgada 3 kişi yaralanmıştı. Polis, 3 şüpheliyi gözaltına almıştı.