Büyük Menderes Nehri yine taştı, tarım arazileri su altında kaldı

Güncelleme:
Aydın İncirliova ilçesi, sağanak yağışlar sonucunda Büyük Menderes Nehri'nin taşmasıyla tarım arazileri su altında kaldı. Devlet Su İşleri ekipleri, derede biriken atıkları temizlemek için çalışma başlattı.

AYDIN'da son günlerde etkili olan sağanak nedeniyle Büyük Menderes Nehri'nde yine taşkın yaşandı. Bu defa İncirliova ilçesindeki tarım arazileri su altında kaldı.

Kentte son günlerde etkisini artıran yağışlar, taşkınlara yol açtı. Bölgede sağanak nedeniyle debisi yükselen Menderes Nehri taştı, İncirliova ilçesi Yazıdere Mahallesi'ndeki tarım arazileri su altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Devlet Su İşleri (DSİ) 21'inci Bölge Müdürlüğü ekipleri, köprüde sağanağın etkisiyle biriken ve su akışını engelleyen atık ile molozları temizlemek için çalışma başlattı.

Taşkın sonrası durumu ekiplere bildirdiklerini belirten Yazıdere Mahallesi Muhtarı Davut Noyan, nehrin atıklar nedeniyle taştığını düşündüklerini ifade ederek vatandaşları bu konuda uyardı. Öte yandan, su altında kalan tarım arazileri dronla görüntülendi.

