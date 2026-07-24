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Aydın'da yaralı halde bulunan karaleylek tedavi altına alındı

Aydın'da yaralı halde bulunan karaleylek tedavi altına alındı
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Aydın'ın Söke ilçesinde, yaralı halde bulunan nadir türlerden karaleylek tedavi altına alındı.

Aydın'ın Söke ilçesinde, yaralı halde bulunan nadir türlerden karaleylek tedavi altına alındı.

Ekosistemi Koruma ve Doğa Severler Derneğinden (EKODOSD) yapılan açıklamaya göre, Beşparmak Dağları eteklerindeki Çavdar Mahallesi'nde hayvanlarıyla ilgilenen Esma Bıçak, yol kenarında yaralı bir karaleylek buldu.

Bıçak, kanadı ve bacağından yaralandığı için uçamadığını gördüğü karaleyleği evine götürerek durumu yetkililere bildirdi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Şube Müdürlüğü ekiplerince götürülen karaleylek, Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesinde tedavi altına alındı.

İyileşmesinin ardından doğal yaşam alanına salınacak karaleylek, Türkiye'de popülasyonu az bulunan türler arasında yer alıyor.

Beyaz leyleklerin aksine yerleşim yerlerinden uzak, bozulmamış ormanlık alanlar, yarı bataklık bölgeler ile tatlı su kaynaklarına yakın yamaç ve vadilerde yaşamayı tercih eden karaleylekler, insanlardan izole alanlarda yuva yapıyor.

Karaleylekler, Kafkaslar, Karpatlar ve İspanya'da daha yoğun popülasyona sahip bulunuyor.

Kaynak: AA
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