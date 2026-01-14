Haberler

Aydın'da çıkan yangında bir ev zarar gördü

Bozdoğan ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılmaz hale geldi. Yangın saat 15.30 sıralarında tek katlı bir evde başladı. Olayda can kaybı veya yaralanma meydana gelmezken, evde maddi hasar oluştu.

Yangın saat 15.30 sıralarında Kamışlar Mahallesi Soğukkuyu mevkisinde tek katlı evde çıktı. Evden alevlerin yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Evi saran alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü. Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı olay sonrası evde maddi hasar meydana geldi.

Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel de olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

