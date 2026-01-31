Aydın'da 152 bin 800 sentetik hap ele geçirildi

AYDIN'ın Efeler ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda, piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış 152 bin 800 sentetik hap ele geçirildi. Olaya ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında dün Osman Yozgatlı Mahallesi'nde operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında, S.D. (26) ve C.Ö. (28)'nün ikamet ettikleri evde yapılan aramada piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış toplam 152 bin 800 sentetik hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımına yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.