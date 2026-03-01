Haberler

Aydın'daki iftar yemeğinde 30 ülkeden 250 öğrenci bir araya geldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'da düzenlenen iftar yemeğine 30 ülkeden 250 öğrenci katıldı. Programda Kur'an okundu, dua edildi ve ilahi dinletisi ile sona erdi.

Aydın'da düzenlenen iftar yemeğine 30 ülkeden 250 öğrenci katıldı.

Aydın Uluslararası Öğrenci Derneği ve Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından Efeler ilçesindeki bir otelde düzenlenen programda, Aydın Adnan Menderes Üniversitesinde öğretim gören 30 ülkeden 250 öğrenci iftar yaptı.

Programda, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Aydın Vakıflar Bölge Müdürü Mücahid Vural, programda yaptığı konuşmada, ramazan ayının sadece bir ibadet ayı olmadığını söyledi.

Vural şunları kaydetti:

"Ramazan ayı, gönül dünyamızda kendimizi muhasebeye çekmek için bir vesile olduğu gibi etrafımızda yaşanan sıkıntıların, dostluk ve kardeşlik duygusu ile ortadan kaldırılabilmesi için bir fırsattır. On bir ayın sultanı ramazan ayındaki güzel alışkanlıklarımızı hayatın tüm zamanına yayarak ve odak noktasına yerleştirerek, çocuklarımıza örnek insan, dünya toplumlarına örnek toplum olacağız."

Programda konuşan Gana uyruklu Zakariya Muntari ise katılımcılara ve organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ederek Ramazan Bayramı'nın şimdiden hayırlara vesile olmasını diledi.

Aydın Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Güven Subaşı da programda konuşma yaptı.

İftar sonrası ilahi dinletisiyle devam eden program, fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Programa Aydın Valisi Yakup Canbolat, AK Parti Aydın Milletvekili Ömer Özmen, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent, AK Parti İl Başkanı Mehmet Erdem, kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Yusuf Konrat
İran, İsrail'i bir kez daha vurdu

İsrail'in dört bir yanı yangın yeri! İran saldırıda bir ilk yaptı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Pakistan'daki ABD konsolosluğu önünde protesto: Can kaybı 21'e yükseldi

İran'a saldırılar, o ülkeyi fena karıştırdı! Can kayıpları artıyor
Halk sığınaklara koşarken Netanyahu bakın hangi ülkeye sığındı

Halk sığınaklara koşarken Netanyahu bakın hangi ülkeye sığındı
İşte İran'ın ABD İHA'sını vurduğu anlar

Trump'ı İran'ı vurduğuna pişman ettirecek görüntüler
İsrail 70 bin yedek askeri göreve çağırdı

İran korkusu bacayı sardı, on binlerce kişi silah altına alındı
Pakistan'daki ABD konsolosluğu önünde protesto: Can kaybı 21'e yükseldi

İran'a saldırılar, o ülkeyi fena karıştırdı! Can kayıpları artıyor
İran, Abu Dabi'de Fransız askeri üssünü vurdu

Artık Macron da sesini çıkarmak zorunda! İran orayı da vurdu
Bakan Gürlek duyurdu! Cumhuriyet savcısı kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti

Cumhuriyet savcısı kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti